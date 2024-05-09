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Gençlik festivalinde gönüllerince eğlendi

ERZURUM - Atatürk Üniversitesi Gençlik Festivali 2024 programları çerçevesinde, Oltu Gençlik Merkezi tarafından; Uygulamalı Bilimler Fakültesi ile Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi öğrencilerine çeşitli etkinlikler düzenledi.

Atatürk Üniversitesi, Oltu Kaymakamlığı, Oltu Belediyesi ve Oltu Gençlik Merkezi'nin ortaklaşa düzenlediği gençlik festivalinde öğrenciler doyasıya eğlendiler. Gençlik Festivali etkinliğinin açılışında Atatürk Üniversitesi Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cavit Yeşilyurt ile Oltu Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. M. Dursun Kaya birer konuşma yaptı.

Festivalde öğrenciler; çuval yarışması, halat çekmesi, penaltı atışları, ok atışları ve ebru çalışmaları yaptı. Zaman zaman ortaya hem güldüren hem de heyecanlandıran anlar çıktı. Oltu Gençlik Merkezi müzik öğretmenleri tarafından seslendirilen şarkı ve türkülerle halay çeken gençler, yorucu geçen bir dönemin stresini attılar. Oltu Gençlik Merkezi Müdürü Tuncay Yıldırım, "Gençlik haftası kapsamında 2024 yılı içerisinde ilk faaliyetimizi üniversitemizde gerçekleştirdik. Programlarımızla ilçemize Türkiye'nin dört bir yanından gelen üniversite öğrencilerimize hafta içerisinde çeşitli etkinlik ve faaliyetler sunacağız. Üniversitemiz, Kaymakamlığımız, Oltu Belediyesi, İlçe Gençlik Spor Müdürlüğü olarak geniş kapsamlı olarak bir faaliyet gerçekleştirdik. ATA ÜNİ Genç Fest olarak bu ilk festivalimiz oldu. Bu etkinliklerimizi geleneksel hale getirerek bölgemizdeki gençliğin kendilerini daha değerli hissedecekleri alanlar oluşturmak, zamanlarının kalitesini artırmak istiyoruz. Bu anlamda bize yardımcı olan ve destek olan herkese çok teşekkür ederim" dedi.

Festivale Narman Kaymakamı-Oltu Kaymakam vekili Aziz Oğuz Alemdaroğlu, Oltu Belediye Başkanı Adem Çelebi, Atatürk Üniversitesi Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cavit Yeşilyurt, Atatürk Üniversitesi Oltu Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. M. Dursun Kaya, Atatürk Üniversitesi Oltu Meslek Yüksek Okulu Müdürü Doç. Dr. Fikret Doğru, Oltu İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Ömer Bektaş, Oltu Gençlik Merkezi Müdürü Tuncay Yıldırım, Ak Parti Oltu İlçe Başkanı Buğra Oğuz Yavuz, davetliler, gençler ve ilçe halkı katıldı.

Gençlik festivalinde Oltu Belediyesi tarafından gençlere hamburger ve çay ikramı yapıldı. Etkinlik boyunca yapılan yarışmalarda başarı olanlara ise çeşitli ödüller ve hediyeler verildi.