Gençlik Merkezi'nde Yılsonu Sergisi Açıldı

BİNGÖL Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Gençlik Merkezi Kampüsü'nde düzenlenen yılsonu sergisinde, gençlerin hazırladığı ahşap, filografi, resim ve çeşitli el sanatları eserleri ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Gençlik Merkezi Kampüsü'nde geleneksel yılsonu sergisi açıldı. Sergide ahşap rölyef, ahşap oyma, pirografi (ahşap yakma), su kabağı işleme, filografi, resim ve geri dönüşüm malzemelerinden hazırlanan çok sayıda eser yer aldı. Gençlerin el emeğiyle hazırladığı çalışmalar ziyaretçilerden ilgi gördü. Serginin bir süre daha ziyarete açık olacağı belirtildi.

'HEDEFLERİMİZİ GERÇEKLEŞTİRMEYE BAŞLADIK'

Gençlik Hizmetleri Müdürü Yunus Bulmuş, gençlik merkezlerinde farklı alanlarda eğitimler verildiğini belirterek, "Yaklaşık 4 yıldır Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde görev yapıyorum. Bu süreçte, başlangıçta kısıtlı imkanlara rağmen kendimizi her geçen gün geliştirmeye devam ettik. Çok şükür bugün hedeflediğimiz noktaya gelmeye başladık ve bunu başardık. Gençlik merkezlerimizde gençlerimizin istek ve talepleri doğrultusunda açılan kurslarımızda ahşap yakma, ahşap oyma, filografi, geri dönüşüm, alçı yapımı, şönil çiçek yapımı, örgü, çanta yapımı ve benzeri birçok alanda eğitimlerimizi sürdürüyoruz. Buradaki en büyük avantajımız, yaklaşık 7-8 eğitmenimizin bulunmasıdır. Her bir eğitmenimiz 3-4 farklı alanda tecrübeli ve deneyimli arkadaşlarımızdan oluşuyor. Bu eğitmenlerimiz, öğrencilerimizi belirli bir eğitim sürecinden geçirerek geliştirmekte ve ortaya çıkan ürünlerle bugün geldiğimiz noktaya katkı sunmaktadır" dedi.

'64 KURSİYERLE TAMAMLADIK'

Bingöl El Sanatları Derneği Başkanı Yılmaz Kaya ise ahşap yakma kursuna yoğun ilgi olduğunu belirterek, "Bu sezon ahşap yakma kursu verdik. Oldukça yüksek bir ilgi vardı ve 64 kursiyerle kursumuzu tamamladık. Ortaya çıkan iddialı çalışmaların halkla paylaşılmasını istedik. Vatandaşları da sürece dahil etmek amacıyla, halk oylaması niteliğinde dolaylı bir değerlendirme ve yarışma gerçekleştirdik. Buna da ciddi bir katılım oldu. Şu anda Bingöl El Sanatları Derneği olarak 5 stant açmış bulunuyoruz. Burada su kabağı işleme, doğal ağaç işleme, ahşap rölyef ve ahşap yakma sanatıyla ilgili çalışmalarımızı sergiliyoruz" diye konuştu.

Gençlik Merkezi'nde Hayat Becerileri Eğitmeni Esra Canlı ise öğrencileri sanata yönlendirdiklerini belirterek, "Burada öğrencilerimizi sanata yönlendiriyoruz. Aktif olarak filografi, alçı yapımı, çanta yapımı ve geri dönüşüm atölyelerine yönlendiriyoruz. Aynı zamanda psikolojik ve rehberlik danışmanlık hizmeti de sağlıyoruz" dedi.