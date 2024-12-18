Gençlik Politika Çalıştayı Tekirdağ'da

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Tekirdağ'da, Gençlik ve Spor Bakanlığınca "Gençlik Politika Belgesi Vizyon Çalıştayı" düzenlenecek.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 21 Aralık'ta Namık Kemal Üniversitesinde düzenlenecek çalıştaya, kurum yetkilileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda gencin katılması bekleniyor.

Etkinlikte istihdam, genç sağlığı, çevre ve iklim gibi sosyal hayata dair 11 başlık ele alınacak.

Grup çalışmaları ve interaktif oturumların da yer alacağı programda, gençlerin önerileri derlenecek.

Çalışma kapsamında gençlerin fikirlerini paylaşarak geleceğin politika ve projelerine katkıda bulunması hedefleniyor.