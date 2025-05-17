Gençlik Projesi Konferansı Düzenlendi

Amasya'nın Göynücek ilçesinde, "Gençlik Sizin Eseriniz" projesi kapsamında konferans düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, ilçedeki öğretmen ve idareciler "Gençlik Sizin Eseriniz" projesi kapsamında bilgilendirildi.

Düzenlenen konferansta, hizmet verilen şehrin demografik yapısına bağlı toplumsal hassasiyetler, terör örgütlerinin eleman temin yöntemleri ile radikalleşme süreçleri ele alındı.

Göynücek İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdulmuttalip Ziyagil de programa katılarak, gerçekleştirilen bilgilendirme çalışmasının önemine vurgu yaptı.

Ziyagil, katkılarından dolayı İl Emniyet Müdürlüğü personellerine teşekkür etti.