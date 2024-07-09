Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, Tekirdağ'da gençlerle bir araya geldi - Son Dakika
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Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, Tekirdağ'da gençlerle bir araya geldi

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, Tekirdağ'da düzenlenen Malkara Medeniyet, Tarih ve Gençlik Kampı'na katılan gençlerle bir araya geldi. Eminoğlu, Türkiye gençliğinin kendini her alanda yetiştirmesini ve uluslararası arenada örnek teşkil edecek bir gençlik yetişmesi için çalıştıklarını belirtti.

09.07.2024 12:01
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Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, Tekirdağ'da gençlerle bir araya geldi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bakan Yardımcısı Eminoğlu ve Vali Recep Soytürk, Bakanlık tarafından düzenlenen Malkara Medeniyet, Tarih ve Gençlik Kampı'na katılan gençlerle bir süre sohbet etti.

Eminoğlu, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin dört bir tarafında, 50 farklı alanda kampların devam ettiğini belirtti.

Bu yıl 300 bin genci, Türkiye'nin dört bir tarafında kamp alanlarında misafir etmek istediklerini aktaran Eminoğlu, "Öğreniyorsunuz, eğleniyorsunuz, kamplarda şehirleri geziyorsunuz. Birçok genç arkadaşımız yaz dönemini farklı şekillerde geçirirken sizlerin farklı şehirlerden gelip diğer şehirleri tanımanız, buradaki arkadaşlık, muhabbet, kardeşlik kuruyorsunuz, bu gerçekten çok çok kıymetli. Biz istiyoruz ki Türk gençliği sanatta da sporda da kültürde de teknolojide de ilimde de bilimde de bütün alanlarda kendisini yetiştirmiş olsun. Uluslararası arenada örnek teşkil edecek bir gençlik yetişmesi için uğraşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Vali Soytürk de Tekirdağ'ın önemli bir tarım, sanayi ve turizm şehri olduğunu belirtti.

Programa, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mestan Özcan, Malkara Kaymakam Vekili Eyüp Fırat ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Üzgün de katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, Tekirdağ'da gençlerle bir araya geldi - Son Dakika

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