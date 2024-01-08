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Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu: Türkiye'nin güçlü olması bölge için önemli - Son Dakika
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Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu: Türkiye'nin güçlü olması bölge için önemli

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, Hakkari'ye yaptığı ziyarette Türkiye'nin güçlü olmasının Orta Doğu ve Balkanlar için önemli olduğunu belirtti. Eminoğlu, kentin doğal güzelliklerini ve Bakanlığın faaliyetlerini yerinde görmek amacıyla geldiğini ifade etti.

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu: Türkiye\'nin güçlü olması bölge için önemli
08.01.2024 - 15:50,
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Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, "Türkiye güçlü olursa Orta Doğu, Balkanlar, bütün bu bölge güçlü oluyor. Allah korusun, burası zayıfladığı zaman oralar hüsranla sonuçlanabiliyor." dedi.

Çeşitli programlar için Hakkari'ye gelen Eminoğlu, Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik'i ziyaret etti.

Ardından AK Parti İl Başkanlığına geçerek partililerle bir araya gelen Eminoğlu, kentin dağları, doğal güzellikleriyle öne çıktığını söyledi.

Bakanlığın kentteki faaliyetlerini yerinde görmek amacıyla geldiğini belirten Eminoğlu, kentte 70'in üzerinde tesis yaptıklarını, bu tesisleri geliştirmek için çaba sarf ettiklerini kaydetti.

Milletin basiret ve ferasetle seçimlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tekrar onay verdiğini ifade eden Eminoğlu, şöyle konuştu:

"Allah, her şeye rağmen genel seçimlerde büyük bir zafer nasip etti. Türkiye güçlü olursa Orta Doğu, Balkanlar, bütün bu bölge güçlü oluyor. Allah korusun, burası zayıfladığı zaman oralar hüsranla sonuçlanabiliyor. Bugün inşallah Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde Hakkari başta olmak üzere bütün Türkiye sathında güzel bir çalışma, mücadeleyle hayırlı bir sonuç almayı ümit ediyoruz. Allah yar ve yardımcımız olsun."

AK Parti İl Başkanı Zeydin Kaya da Eminoğlu'nu kentte ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını dile getirerek, il teşkilatı olarak yerel seçimlere hazır olduklarını belirtti.

Kaynak: AA
YORUMLAR

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