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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı - Son Dakika
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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Anadolu Ajansı'nın 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı. Bakan Bak, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek farklı kategorilerdeki fotoğrafları değerlendirdi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, AA\'nın \'Yılın Kareleri\' oylamasına katıldı
12.01.2024 - 09:43,  Güncelleme: 09:45
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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Anadolu Ajansının (AA) 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Bakan Bak, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2023 yılı boyunca çektiği fotoğrafları inceleyerek "Haber", "Çevre-Yaşam", "Spor", " Gazze: Kanıt" ve " Deprem: Umut" kategorilerindeki fotoğrafları değerlendirdi.

"Haber "kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Boğazda bir dev" fotoğrafına oy veren Gençlik ve Spor Bakanı Bak, "Çevre-Yaşam" kategorisinde Sayim Harmancı'nın objektifine yansıyan "Dağlar arasında" fotoğrafını seçti.

"Spor" kategorisini de detaylı inceleyen Bakan Bak, olimpiyat şampiyonu milli okçu Mete Gazoz'un, Klasik Yay Erkek Milli Takımı'yla dünya ikincisi olduğu organizasyonda Ömer Sercan Karkuş'un çektiği "Mete'nin nişanı" fotoğrafını oyladı.

"Gazze: Kanıt" kategorisinde Ali Jadalah'ın çektiği "Sema bebek" fotoğrafını seçen Osman Aşkın Bak, "Deprem: Umut" kategorisinde ise Muhammed Enes Yıldırım'ın "Hepimiz birimiz için" fotoğrafına oy verdi.

Kaynak: AA
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