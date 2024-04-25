Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Çanakkale Kara Savaşları\'nın 109. yılında vefanın önemine vurgu yaptı

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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Bizim medeniyetimiz, vefa medeniyetidir. Bu yüzden coğrafyamızın bütün yaralı kalpleri bizden yardım bekler. Başka kimseden değil, en çok bizden umarlardı vefayı." dedi.

Çanakkale Kara Savaşları'nın 109. yılı dolayısıyla düzenlenen 57. Alay Vefa Yürüyüşü'nün kapanış töreni, Gelibolu Yarımadası'ndaki Şehitler Abidesi'nde Bakan Bak'ın anıta çelenk bırakmasıyla başladı.

Bak, saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunması ve Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından yaptığı konuşmada, 57. Alay askerlerinin canlarını siper ederek topraklarını korurken yalnız o günler için değil, bugünlerin huzuru için onurlu bir mücadele verdiğini söyledi.

Anadolu'nun dört bir yanında kahramanlıkların sergilendiğini dile getiren Bak, şöyle devam etti:

"Sarıkamış'ın kahramanlarında yine biz varız. Bugün biz, hür ve başı dik bir hayat sürelim diye Allahuekber Dağları'ndan geri dönmemişlerdir. Orada da gençlerimizle beraberiz. Yine istiklal mücadelesinin kahramanları günü kurtarmak için değil, istikbali korumak için cepheden cepheye koşmuşlardır. 15 Temmuz'da hainlere geçit vermeyen yiğitler, sınırlarımızda ve sınır ötesinde nöbet bekleyen kahramanlar da yalnız bugünün değil, bir yandan istikbalin de derdindedir. Türk milleti tarih sahnesinde çıktığından beri dünden bugüne cesaretli duruşuyla dünyaya meydan okuyan, cümle kahramanlara çok şey borçluyuz."

Vefanın önemine dikkati çeken Bak, "Bizi bugün bu yola düşüren, bir vefa meselesidir. Ocak ayında Sarıkamış'ta buluşturan, ağustosta Malazgirt'te, Dumlupınar'da, 15 Temmuz'da meydanlarda buluşturan işte bu vefadır." ifadesini kullandı.

"Gönül coğrafyası"

Bak, Türk bayrağının renginin, vefa ve minnet duygusuyla şühedanın kanından alındığını vurguladı.

Marşlarda, "Vefalı Türk geldi yine." diye bahsedildiğini anlatan Bak, "Çünkü bizim medeniyetimiz, vefa medeniyetidir. Bu yüzden coğrafyamızın bütün yaralı kalpleri bizden yardım bekler. Başka kimseden değil, en çok bizden umarlardı vefayı. Bu yüzden bizim lügatımızda 'gönül coğrafyası' diye bir ifade vardır. Çünkü bizim vefa dairemizin sınırları Anadolu'nun hudutlarını aşar." değerlendirmesinde bulundu.

Vefanın bir borç olduğunu kaydeden Bak, şöyle konuştu:

"Yıllar, yollar, sınırlar araya girse bile bizi sadakatle bekleyenlere selam olsun. 'Vefalı Türk geldi yine. Selam, Türk'ün bayrağına' dedirtenlere selam olsun. Toprağımızı yurt yapanlara, o yurdu ebedi kılmak için canını feda edenlere, hangi bölgeden olursa olsun söz konusu memleket olduğunda bir ve beraber olanlara bir ve beraber ölenlere selam olsun. Rahmet olsun. Allah onlardan ebediyen razı olsun."

Törene, Çanakkale Vali Vekili Hakkı Uzun, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sadi Akman, Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanı Yarbay Ercan Oran ile davetliler ve öğrenciler katıldı.

Program, temsili şehit mezarlarına karanfil bırakılması ve hatıra fotoğrafı çektirilmesiyle sona erdi.