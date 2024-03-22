Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Fatih Sultan Mehmet Yüzme Havuzu ve Kültür ve Spor Merkezi'nin açılışına katıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Fatih Sultan Mehmet Yüzme Havuzu ve Kültür ve Spor Merkezi'nin açılışına katıldı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Fatih Sultan Mehmet Yüzme Havuzu ve Kültür ve Spor Merkezi\'nin açılışına katıldı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Fatih Sultan Mehmet Yüzme Havuzu, Kültür ve Spor Merkezi'nin açılışına katıldı.

22.03.2024 17:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Fatih Sultan Mehmet Yüzme Havuzu, Kültür ve Spor Merkezi'nin açılışına katıldı.

Açılışa Bakan Bak'ın yanı sıra Eski Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan da katıldı.

Bakan Bak, Mehmet Ergün Turan'ın Fatih'e çok güzel eserler kazandırdığını belirterek, "Bakanlık olarak çok güzel işler yapıyoruz. Bu işlerin en güzel örneklerinden biri de Fatih'te. Bu bölgenin insanları ve önceki dönemde bakanlık yapan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bu yapılan tesislere çok güzel destek verdi. '13 kütüphane yaptım' dedi başkan. Bu doğru. Biz de bu kütüphanelere destek olduk. Bunların hepsi Fatih'in gençleri için." diye konuştu.

Bakanlık olarak uyuşturucuyla mücadele ettiklerini vurgulayan Bakan Bak, şunları kaydetti:

"Okullardaki spor salonlarını çok önemsiyoruz. Gençlerimizin spora odaklanmasını istiyoruz. Bu proje, bu yüzden çok özel. Ülkenin dört bir yanına tesis yapmaya devam ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın sporun içinden gelmesi, kültürü ve sanatı çok iyi bilmesi bizim için avantaj. Türkiye, spor anlamında son 22 yılda bir devrim yaşamaktadır. Türkiye, bir spor ülkesi olma yolunda. İtalya ile beraber Avrupa Şampiyonası'na 2032'de ev sahipliği yapacağız. Bunun sebebi de dünyanın en modern sahalarına sahip olmamız. Pek çok organizasyonu başarıyla gerçekleştiriyoruz."

Bakan Bak, yetenek taraması uygulamasıyla 4,5 milyon çocuğa ulaştıklarını dile getirerek, "Gençleri yeteneklerine göre doğru spor branşlarına yönlendiriyoruz. Herkesi de spora davet ediyoruz. Aileler, çocuklarını bu tesislere getirsin. Belediyeler ile bakanlıklar arasında müthiş bir uyum var. Bir seçim süreci de var. Ergün Turan, çok güzel işler yaptı. Biz de kendisine verdiğimiz desteklere devam edeceğiz. Paris 2024 için de çok az bir süre kaldı. Orada da başarılı sonuçlar elde edip, bayrağımızı göndere çekeceğiz. Güçlü bir Türkiye var. Bu da Recep Tayyip Erdoğan sayesinde oluyor. Bu yüzden Ergün Turan ile yola devam etmemiz lazım. 1 Nisan'da da Murat Kurum'la devam etmek istiyoruz. Tatil yapan başkan değil, çalışan başkan istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kasapoğlu: "Bu tesisler herkes spora erişsin diye yapılıyor"

Kasapoğlu ise kendisi için özel bir gün olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Fatih'in ve bu okulun yeri bende ayrı. Bu tesisin halkımızla buluşması çok mutluluk verici. Çorbada bizim de tuzumuz varsa ne mutlu bize. Benim evim buraya çok yakın. Eskiden bu okula dışardan bakardım. Eskiden sınırlamalar biraz daha sertti. Normalde okullarda spor yapılması lazım. Burada çok güzel bir saha vardı. Ara sıra ben de girmeye çalışırdım. Burada çok şey değişti. Çok güzel bir tesis. Bakanıma, belediye başkanıma ve emekçilere teşekkür ediyorum. Türkiye, artık bir spor ülkesi. 22 yılda çok güzel bir dönüşüm gerçekleşti. Muhteşem tesisler yapıldı. Bu tesisler herkes spora erişsin diye yapılıyor. Bu uygulamanın tüm okullara örnek olması gerekiyor. Bu uygulamaların çoğalmasını umuyorum. Fatih'in de sporda ayrı bir marka değeri var. Bu değer önümüzdeki süreçte artarak devam edecek. 31 Mart'a da 1 hafta kaldı. İnanıyorum ki Fatih halkı Ergün başkanımızın arkasında olmaya devam edecek. Ergün başkan da rekor bir destekle hizmetlerine devam edecek."

Mehmet Ergün Turan ise Fatih'te uzun yıllar kullanılacak bir tesis açtıklarını belirterek, "Çok iyi bir salon oldu. En altında yüzme havuzu var. Üst katta da Fatih'in en güzel basketbol sahalarından biri var. Bu salon çok kıymetli hizmetler verecektir. Biz, bir döneme sığmayacak işler yaptık. Gençlik ve Spor Bakanlığının desteği ile Fatih'i 5 yıl içerisinde spor açısından müthiş avantajlı bir ilçeye dönüştürdük. Emekleri geçen önceki dönem bakanımız Mehmet Kasapoğlu'na ve şimdiki bakanımız Osman Aşkın Bak'a teşekkür ediyorum." dedi.

Açılışın ardından Mehmet Ergün Turan, Bakan Bak'a hediye takdim etti. Ayrıca Bakan Bak, açılış öncesi tesisin basketbol sahasındaki maçın hava atışını gerçekleştirdi.

Kaynak: AA

Gençlik ve Spor Bakanı, Fatih Sultan Mehmet, Gençlik, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Fatih Sultan Mehmet Yüzme Havuzu ve Kültür ve Spor Merkezi'nin açılışına katıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Samsun'da 5 Çocuk Annesi Altın Hırsızı Tutuklandı
    17:19 Samsun'da 5 Çocuk Annesi Altın Hırsızı Tutuklandı

    Samsun'un İlkadım ilçesinde bir evden 50 bin lira değerinde altın çalan 5 çocuk annesi kadın, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Hırsızlık suçundan daha önce 45 yıl hapis cezası bulunan kadının, 7 aylık bebeği olduğu için tutuklanmadığı ancak yeniden suç işleyince tutuklandığı belirtildi.

  • Manisa'da polis lojmanında ölü bulunan kadın davası başladı
    17:19 Manisa'da polis lojmanında ölü bulunan kadın davası başladı

    Manisa'nın Demirci ilçesinde, polis lojmanında başından silahla vurulmuş olarak ölü bulunan Yeşim Akbaş'ın davası başladı. Tutuklu sanık D.Y, savunmasında Akbaş'ın psikolojik sorunları olduğunu ileri sürerek kendisinin suçsuz olduğunu iddia etti. Ancak maktulün ailesinin avukatları, adli tıp raporuna göre olayın intihar olmasının mümkün görünmediğini savundu. Mahkeme, ayrıntılı rapor talep etti ve duruşmayı erteledi.

  • İstanbul merkezli nitelikli dolandırıcılara operasyon: 13 şüpheli gözaltına alındı
    17:19 İstanbul merkezli nitelikli dolandırıcılara operasyon: 13 şüpheli gözaltına alındı

    İstanbul merkezli 10 ilde vatandaşlara ait adres, tapu ve eğitim bilgileri gibi kişisel verileri sosyal medya platformlarında satan nitelikli dolandırıcılara yönelik başlatılan 'Sibergöz-29' operasyonlarında 13 şüpheli gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonla ilgili yapılan çalışmalar sonucunda illegal şekilde ele geçirilen kişisel verileri sosyal medya platformlarında ücret karşılığı sattığı tespit edilen 13 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

  • Siirt'in Pervari ilçesinde 10 köye ulaşım sağlanamıyor
    17:17 Siirt'in Pervari ilçesinde 10 köye ulaşım sağlanamıyor

    Siirt'in Pervari ilçesinde kar ve tipi nedeniyle 10 köye ulaşım sağlanamıyor. Kar yağışı ve tipi sonucu ilçeye bağlı 10 köy ile Geçittepe yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, köy yollarının ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

  • Rusya ve Çin, BM Güvenlik Konseyi'nde Gazze ateşkes kararını veto etti
    17:16 Rusya ve Çin, BM Güvenlik Konseyi'nde Gazze ateşkes kararını veto etti

    Rusya ve Çin, Gazze'de derhal ateşkes ilan edilmesini, Hamas'ın elindeki rehineleri serbest bırakmasına bağlayan karar tasarısını Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nde veto etti. ABD tarafından sunulan tasarıya 11 üye destek verirken, Rusya, Çin ve Cezayir karşı oy kullandı. ABD ve diğer ülkeler, Rusya ve Çin'in bu tutumunu eleştirirken, BM Güvenlik Konseyi'nde karar alınabilmesi için 10 üyenin desteği ve hiçbir daimi üyenin karşı çıkmaması gerektiği belirtildi. ABD Dışişleri Bakanı Blinken ise İsrail Başbakanı Netanyahu ile görüşmek üzere Tel Aviv'e gitti.

  • Salihli'de Kaçak Cennet Papağanları Ele Geçirildi
    17:15 Salihli'de Kaçak Cennet Papağanları Ele Geçirildi

    Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, satışı yasak olan 14 adet kırmızı gagalı cennet papağanı ele geçirildi. Şüpheliye 112 bin lira idari para cezası uygulandı ve papağanlar İzmir Sasalı Hayvanat Bahçesi'ne teslim edildi.

  • Bakan Yerlikaya: İstanbul merkezli 10 ilde 'Nitelikli Dolandırıcılara' yönelik operasyonda 13 şüpheli yakalandı
    17:14 Bakan Yerlikaya: İstanbul merkezli 10 ilde 'Nitelikli Dolandırıcılara' yönelik operasyonda 13 şüpheli yakalandı

    İstanbul merkezli 10 ilde vatandaşlarımıza ait adres, tapu ve eğitim bilgileri gibi kişisel verileri sosyal medya platformlarında satan 'Nitelikli Dolandırıcılara' karşı başlatılan 'Sibergöz-29' operasyonlarında 13 şüpheli yakalandı.

  • Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Ata Tohumlarından üretilen fideleri dağıttı
    17:14 Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Ata Tohumlarından üretilen fideleri dağıttı

    Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Sultanhisar ilçesinde Ata Tohumlarından üretilen fidelerin dağıtımını gerçekleştirirken pazar esnafıyla buluştu. Vatandaşlar, Çerçioğlu'na teşekkür etti ve üretimin devamlılığı için çalışmaların sürdürüleceğini belirtti.


16:30 Gazze’de ateşkes için ABD’nin BMGK’ya sunduğu karar tasarısına Rusya ve Çin’den veto Gazze'de ateşkes için ABD'nin BMGK'ya sunduğu karar tasarısına Rusya ve Çin'den veto
16:30 Taşıt kredilerine yeni düzenleme geldi BDDK limitleri güncelledi Taşıt kredilerine yeni düzenleme geldi! BDDK limitleri güncelledi
16:25 Engin Polat’ın cezevinden ilk fotoğrafı Gören herkes Icardi’ye benzetiyor Engin Polat'ın cezevinden ilk fotoğrafı! Gören herkes Icardi'ye benzetiyor
15:05 Depremde yıkılan Galeria Sitesi’yle ilgili karar verildi Depremde yıkılan Galeria Sitesi'yle ilgili karar verildi
14:38 Bomba iddia: Erdoğan, İstanbul mitinginde emekliye seyyanen 5 bin TL müjdesi verecek Bomba iddia: Erdoğan, İstanbul mitinginde emekliye seyyanen 5 bin TL müjdesi verecek
15:36 Canan Kaftancıoğlu adliyeye böyle geldi: Beni özlemişsiniz herhalde Canan Kaftancıoğlu adliyeye böyle geldi: Beni özlemişsiniz herhalde
15:21 Semih Kılıçsoy krizi giderek büyüyor Feyyaz Uçar Montella’yı topa tuttu: Aynısını Arda Güler’e yapamazlar Semih Kılıçsoy krizi giderek büyüyor! Feyyaz Uçar Montella'yı topa tuttu: Aynısını Arda Güler'e yapamazlar
14:33 Mustafa Destici kaza geçiren tır şoförüne yardım etti Mustafa Destici kaza geçiren tır şoförüne yardım etti
14:01 Eğlence mekanında kıskançlık krizi Herkesin içinde kadına böyle saldırdı Eğlence mekanında kıskançlık krizi! Herkesin içinde kadına böyle saldırdı
14:01 Fenerbahçe’nin yıldızı Ferdi Kadıoğlu’na Marsilya’dan komik teklif Fenerbahçe'nin yıldızı Ferdi Kadıoğlu'na Marsilya'dan komik teklif
13:42 Müjdeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan vermişti İşte banka banka ödenecek promosyon tutarları Müjdeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan vermişti! İşte banka banka ödenecek promosyon tutarları
13:27 Cübbeli Ahmet Hoca’dan İsmailağa Cemaati’ne tehdit Çarşamba akşamına kadar süre verdi Cübbeli Ahmet Hoca'dan İsmailağa Cemaati'ne tehdit! Çarşamba akşamına kadar süre verdi
13:16 Fenerbahçe, Ahmet Metin Genç’in sözleri sonrası suç duyurusunda bulundu Fenerbahçe, Ahmet Metin Genç'in sözleri sonrası suç duyurusunda bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2024 17:18:22. #1.13#
SON DAKİKA: Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Fatih Sultan Mehmet Yüzme Havuzu ve Kültür ve Spor Merkezi'nin açılışına katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement