Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İtalya Spor ve Gençlik Bakanı Andrea Abodi ile Antalyaspor tesislerini inceledi - Son Dakika
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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İtalya Spor ve Gençlik Bakanı Andrea Abodi ile Antalyaspor tesislerini inceledi

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İtalya Spor ve Gençlik Bakanı Andrea Abodi ile Antalyaspor tesislerini inceledi

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İtalya Spor ve Gençlik Bakanı Andrea Abodi ile birlikte Corendon Airlines Park Antalya Stadı ve Antalyaspor'un Hasan Subaşı Tesisleri'ni incelemek üzere Antalya'ya gitti. Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe ve kulüp yöneticileri tarafından bilgilendirilen bakanlar, ziyaretin anısına Antalyaspor formalarıyla ödüllendirildi.

05.05.2024 19:15
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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İtalya Spor ve Gençlik Bakanı Andrea Abodi ile Corendon Airlines Park Antalya Stadı ve Antalyaspor'un Hasan Subaşı Tesisleri'nde incelemelerde bulundu.

Antalyaspor'un sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre, Bakanlar Bak ile Abodi'ye, İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Giorgio Marrapodi, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürü Veli Ozan Çakır, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Vekili Mustafa Eröğüt ve TFF Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan Üçdan da eşlik etti.

Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe ile kulüp yöneticilerinin bilgi verdiği Bakanlar Bak ile Abodi'ye, ziyaretin anısına Antalyaspor formaları hediye edildi.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İtalya Spor ve Gençlik Bakanı Andrea Abodi ile Antalyaspor tesislerini inceledi - Son Dakika
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