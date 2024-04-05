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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye'ye olimpiyat kotası kazandıran milli güreşçileri tebrik etti.

Bakan Bak, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Avrupa Olimpiyat Elemeleri'nde grekoromen stil 60 kiloda Enes Başar ve 77 kiloda Burhan Akbudak'ın Paris 2024 Olimpiyat Oyunları için kota almasını kutladığı mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"Dost ve kardeş ülke Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de yapılan Avrupa Kalifikasyon Müsabakaları'nda, 60 kilo grekoromen stilde mindere çıkan sporcumuz Enes Başar ve 77 kiloda mindere çıkan sporcumuz Burhan Akbudak, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı kazanarak bizleri gururlandırdı. Milli güreşçilerimizi alınlarından öpüyor, tebrik ediyorum. Bakü'de mindere çıkacak bütün sporcularımıza başarılar diliyorum. Yolun sonu Paris olsun!"???????