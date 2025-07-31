Genco Erkal, 1. Ölüm Yıldönümünde Anıldı

Oyuncu Genco Erkal, vefatının 1. yılında Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı.

Türk tiyatrosunun usta oyuncularından Erkal'ın anma törenine sanatçının ailesi ve dostlarının yanı sıra sevenleri de katıldı.

Oyuncunun kızı Ayşe Sümer, törende yaptığı konuşmada, gelenlere teşekkür ederek, babası adına anıt mezar yapılacağını söyledi.

Törene katılan oyuncu Tülay Günal, Erkal'la yıllarca aynı sahneyi paylaştıklarını belirterek, "O sadece sahnede değil, hayatın her alanında bir duruşu, bir vicdanın cesaretin temsilcisiydi. Onu tanıyan herkesin hayatında derin ve silinmez izler bıraktı." dedi.

Müzisyen Ercan Çağıran, Ahmed Arif'ten uyarlanan "Şahdamarım" oyununda birlikte çalıştıklarını aktararak, "En büyük düşü bu ülkenin ve dünyadaki insanların bir arada kardeşçe barışçıl şekilde yaşadığını görmekti. O yüzden oyunun son şarkısını 'Dağlarına Bahar Gelmiş Memleketimin'le bitirmek istemişti." diye konuştu.

Mimar Tuncay Çavdar, Erkal'ın mezarını tiyatro şeklinde yapmayı düşündükleri bilgisini vererek, "Bu dünyanın güzel insanını böyle toprakta görmek insana acı geliyor." ifadesini kullandı.

Yönetmen Özcan Arca da konuşmasında Genco Erkal ile eskiye dayanan dostlukları olduğunu anlattı.

Anma programının ardından katılımcılara lokma dağıtıldı.

Genco Erkal hakkında

İstanbul'da 28 Mart 1938'de dünyaya gelen Genco Erkal, 1959 yılından başlayarak Türkiye'nin önemli özel tiyatro topluluklarında oyuncu ve yönetmen olarak çalıştı. 1969'da Dostlar Tiyatrosu'nu kurdu.

Erkal, 1965 yılında Nikolay Gogol'un "Bir Delinin Hatıra Defteri" adlı öyküsünü tiyatroya uyarladı ve uzun yıllar bu oyunu üç farklı yorumla sahneledi.

Sanatçı, Aziz Nesin'den Haldun Taner'e, Nazım Hikmet'ten Behiç Ak'a ve Yaşar Kemal'e kadar birçok sanatçının eserlerini de tiyatroya uyarladı. Senfonik konserlerde birçok yapıtı anlatıcı olarak seslendirdi.

Sinemada 1982'de "At" ve 1983'te "Faize Hücum" filmleri ile "En İyi Erkek Oyuncu" dalında Antalya Film Festivali'nde iki kez ödüle değer görüldü.

Erkal, geçen sene bir süre kan kanseri tedavisi gördükten sonra 86 yaşında hayatını kaybetti. Cenazesi, Teşvikiye Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.