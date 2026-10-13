Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, Pakistanlı mevkidaşı Munir ile telefonda görüştü

Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, Pakistanlı mevkidaşı Munir ile telefonda görüştüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Pakistan Savunma Kuvvetleri ve Kara Kuvvetleri Komutanı Mareşal Syed Asim Munir ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Milli Savunma Bakanlığı açıklamasına göre görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.
GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Pakistan Savunma Kuvvetleri ve Kara Kuvvetleri Komutanı Mareşal Syed Asim Munir ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Pakistan Savunma Kuvvetleri ve Kara Kuvvetleri Komutanı Mareşal Syed Asim Munir ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.
Kaynak: DHA
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