Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Umman Savunma Bakanlığı Genel Sekreteri Mohammed Nasser Al Zaabi ile bir araya geldi.

Genelkurmay Başkanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Bayraktaroğlu'nun, Türkiye-Umman Ortak Askeri Komite Toplantısı'na katılmak üzere Ankara'da bulunan Al Zaabi ile bir araya geldiği belirtildi.

Paylaşımda, görüşmeye ilişkin fotoğraflara da yer verildi.