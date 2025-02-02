Genelkurmay Başkanı Gürak, Somali'de Temaslarda Bulundu

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(ANKARA) - Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Somali'de resmi temaslarda bulundu.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Somali'de, Somali Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Odawa Yusuf RAGE tarafından askeri törenle karşılandı, ikili ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdi.

Somali Başbakanı Hamza Abdi Barre ve Savunma Bakanı Abdulkadir Mohamed Nur tarafından kabul edilen Gürak, Somali Türk Görev Komutanlığı ile Somali Deniz Görev Grup Komutanlığı'nda inceleme ve denetlemelerde bulundu ve Türk Silahlı Kuvvetleri personeline hitap etti.

Öte yandan Gürak, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Somali'de, Somali Başbakanı Hamza Abdi Barre'nin de yer aldığı Somali Komando Birlikleri Yemin Töreni'ne katıldı.