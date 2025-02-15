Genelkurmay Başkanı Metin Gürak ASELSAN\'ı Ziyaret Etti

GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Askeri Elektronik Sanayi (ASELSAN) Genel Müdürü Ahmet Akyol'u ziyaret etti.
Orgeneral Gürak, 50'nci kuruluş yılını kutlayan ASELSAN'ın Göbaşı Yerleşkesi'ni ziyaret etti. Genelkurmay Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, ASELSAN Genel Müdürü Sayın Ahmet Akyol'u ziyaret etmiş, ASELSAN Gölbaşı Yerleşkesi'nde incelemelerde bulunmuştur" denildi.
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