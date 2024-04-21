- Genelkurmay Başkanı Orgeneral Gürak, Pakistan Kara Harp Okulu mezuniyet törenine katıldı
İSLAMABAD - Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Pakistan'da onur konuğu olarak Kara Harp Okulu mezuniyet törenine katıldı.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, resmi ziyaret için geldiği Pakistan'da temaslarda bulundu. Orgeneral Gürak, Pakistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Sahir Shamshad Mırza ile birlikte dün Kakul'da gerçekleştirilen Pakistan Kara Harp Okulu mezuniyet törenine onur konuğu olarak katıldı. Gürak, törende dereceye giren mezunlara diplomalarını verdi.
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