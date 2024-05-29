Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Azerbaycan ve Gambiya Genelkurmay Başkanlarıyla bir araya geldi

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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Azerbaycan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Kerim Veliyev ve Gambiya Genelkurmay Başkanı Korgeneral Mamat O Cham ile bir araya geldi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Orgeneral Gürak'ın, TSK'nın en büyük planlı tatbikatlarından EFES-2024 kapsamında Türkiye'de bulunan Orgeneral Kerim Veliyev ve Korgeneral O Cham ile ayrı ayrı ikili görüşme gerçekleştirdiği bildirildi.