Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'yla inceleme ve denetlemelerde bulundu

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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'yla Balıkesir ve Çanakkale'de inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Gürak, beraberindeki Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Tatlıoğlu ile Erdek'te konuşlu Mayın Filosu Komutanlığı, TCG Erdemli, TCG Amasra gemileri, Çanakkale Boğaz Komutanlığı ve Çanakkale Deniz Hava Üs Komutanlığı'nda inceleme ve denetlemeler gerçekleştirdi.???????

Gürak ve Tatlıoğlu, Nara Barbaros Şehitliği ve Çanakkale Deniz Müzesi Komutanlığını da ziyaret etti.