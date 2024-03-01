Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, ordu ve hudut komutanlıklarını denetledi - Son Dakika
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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, ordu ve hudut komutanlıklarını denetledi

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, ordu ve hudut komutanlıklarını denetledi

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ile birlikte bazı ordu ve hudut komutanlıklarında inceleme ve denetlemelerde bulundu. Ayrıca, Erzincan ve Iğdır Valiliklerini ziyaret etti.

01.03.2024 11:49  Güncelleme: 11:49
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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, bazı ordu ve hudut komutanlıklarında denetlemelerde bulundu, Erzincan ve Iğdır Valiliklerini ziyaret etti.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Gürak'ın, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ile 3. Ordu Komutanlığında, 5. Hudut Tugay Komutanlığında ve İran hudut hattında inceleme ve denetlemelerde bulunduğu belirtildi.

Gürak ve Bayraktaroğlu'nun Erzincan ve Iğdır Valiliklerini de ziyaret ettiği aktarılan paylaşımda, denetleme ve ziyaretlerin görüntülerine yer verildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, ordu ve hudut komutanlıklarını denetledi - Son Dakika

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