Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Pakistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Sahir Shamshad Mirza ile bir araya geldi.
Gürak, resmi davetlisi olarak Ankara'ya gelen Orgeneral Sahir Shamshad Mirza'yı, Genelkurmay Başkanlığında resmi törenle karşıladı.
Her iki ülke milli marşlarının çalınmasının ardından konuk Orgeneral Mirza, onur kıtasını selamladı.
Genelkurmay başkanları, törenin ardından basına kapalı olarak baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.
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