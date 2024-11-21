Genetik Sinekle Sıtma Bağışıklığı Artıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Genetik Sinekle Sıtma Bağışıklığı Artıyor

Araştırma, genetiği değiştirilmiş sivrisineklerin sıtmaya karşı güçlü bağışıklık sağladığını gösterdi.

21.11.2024 14:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilim insanları, genetiği değiştirilmiş "malaria" paraziti taşıyan sivrisineklerin ısırığının, insanlarda sıtmaya karşı daha güçlü bağışıklık sağladığı ve daha etkili bir aşı yönteminde kullanılabileceğini ortaya koydu.

Hollanda'daki Leiden Üniversitesi ve Radboud Üniversitesindeki Tıp Merkezilerinde yürütülen araştırmada, bilim insanları, son birkaç ay içerisinde sıtma geçirmemiş yetişkinleri inceledi.

Araştırmaya katılanlar, sıtmaya neden olan "Plasmodium falciparum" parazitin genetiği değiştirilmiş bir versiyonunu taşıyan sivrisinekler tarafından ısırıldı.

Normal şartlarda insan vücudunda karaciğere ve kırmızı kan hücrelerine hücum eden bu parazitler insana bulaştıktan kısa süre sonra etkisini yitirecek şekilde dizayn edildi.

Katılımcıların genetiği değiştirilmiş sivrisineklerce ısırıldıktan sonra antikor seviyelerinin yükseldiğini belirlenmesi üzerine üç hafta sonra katılımcılar sıtma taşıyan sivrisinekler tarafından ısırıldı.

Araştırmacılar, katılımcıların yaklaşık yüzde 90'ının, genetiği değiştirilmiş sinekler tarafından ısırıldıktan sonra sıtmaya karşı bağışıklık kazandığı ve bir daha bu hastalığa yakalanmadığını tespit etti.

Böylece yalnızca yüzde 75 oranında etkili olan sıtma aşılarından daha yüksek bir başarı elde edilmiş oldu.

Araştırmanın sonuçları, "New England Journal of Medicine"nde yayımlandı.

Kaynak: AA

Hollanda, Genetik, Eğitim, Sağlık, Güncel, Aşı, Son Dakika

Son Dakika Güncel Genetik Sinekle Sıtma Bağışıklığı Artıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:58 Merkez Bankası beklenen faiz kararını açıkladı Merkez Bankası beklenen faiz kararını açıkladı
13:14 3 polisin yaralandığı çatışma, iki grup arasındaki pornografik görüntü kavgasından çıkmış 3 polisin yaralandığı çatışma, iki grup arasındaki pornografik görüntü kavgasından çıkmış
11:35 Rusya, Ukrayna’ya kıtalararası balistik füze saldırısı düzenledi Rusya, Ukrayna'ya kıtalararası balistik füze saldırısı düzenledi
10:20 Yenidoğan Çetesi davasında 4. gün başladı İşte tüm detaylar Yenidoğan Çetesi davasında 4. gün başladı! İşte tüm detaylar
18:56 BMGK’da Gazze’de acil ateşkes tasarısı ABD tarafından 4. kez veto edildi BMGK'da Gazze'de acil ateşkes tasarısı ABD tarafından 4. kez veto edildi
18:44 Beşiktaş, Türkiye’de bir ilke imza attı Beşiktaş, Türkiye'de bir ilke imza attı
18:33 Güreş ringlerinden bakanlığa: Trump yeni eğitim bakanını WWE’den buldu Güreş ringlerinden bakanlığa: Trump yeni eğitim bakanını WWE'den buldu
18:24 Adını Ajda Pekkan’dan alan altın yeniden moda oldu Adını Ajda Pekkan'dan alan altın yeniden moda oldu
18:19 Gardi, Osimhen’den sonra bir dünya yıldızını daha Galatasaray’a getiriyor Gardi, Osimhen'den sonra bir dünya yıldızını daha Galatasaray'a getiriyor
17:58 Özcan Deniz ve Mert Yazıcıoğlu’nun yıllar önceki halleri görenleri şaşırttı Özcan Deniz ve Mert Yazıcıoğlu'nun yıllar önceki halleri görenleri şaşırttı
17:54 Ünlü isimden Starbucks boykotu Fark edince hemen çöpe attı Ünlü isimden Starbucks boykotu! Fark edince hemen çöpe attı
17:45 İsrail, Suriye’yi vurdu: 36 kişi öldü, 50’den fazla yaralı var İsrail, Suriye'yi vurdu: 36 kişi öldü, 50'den fazla yaralı var
17:40 Yenidoğan çetesi davasında yürek sızlatan ifade: Bebeğin cansız bedenini bisküvi kutusunda taşımış Yenidoğan çetesi davasında yürek sızlatan ifade: Bebeğin cansız bedenini bisküvi kutusunda taşımış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.11.2024 14:44:51. #1.13#
SON DAKİKA: Genetik Sinekle Sıtma Bağışıklığı Artıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.