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Gercüş'te 20 dönüm buğday ve arpa tarlası yandı

BATMAN - Batman'ın Gercüş ilçesinde çıkan yangın sonucu yaklaşık 20 dönüm biçilmemiş buğday ve arpa kül oldu.

Edinilen bilgilere göre, ilçenin Bağlarbaşı ve Çukurçeşme mahallesinde biçilmemiş buğday ve arpa tarlasından henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen itfaiye ekipleri ve vatandaşların yardımıyla kontrol altına alınarak söndürüldü.