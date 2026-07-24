Batman'da iki ceylan görüntülendi

Batman'ın Gercüş ilçesinde görülen iki ceylan, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
İlçeye bağlı Kırkat köyünün Öteyaka mezrasında hayvanlarını otlatan Süphan Demir, kayalık alanda ilerleyen iki ceylanı fark etti.
Demir'in cep telefonu kamerasıyla kayda aldığı ceylanlar, bir süre otların arasında dolaştıktan sonra gözden kayboldu.
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