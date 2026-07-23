Lice\'de Orman Yangını Büyüyor

Diyarbakır’ın Lice ilçesinde akşam saatlerinde çıkan orman yangını, rüzgarın etkisiyle büyüyerek kontrolden çıktı. Alevlerin yerleşim bölgelerine doğru ilerlemesi üzerine bölgede alarm verildi.

ALEVLER RÜZGARIN ETKİSİYLE BÜYÜDÜ

Diyarbakır’ın Lice ilçesindeki ormanlık alanda, akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı. Çıkış nedeni henüz tespit edilemeyen yangın, rüzgarın da şiddetini artırmasıyla kısa sürede geniş bir alana yayıldı.

EKİPLER VE VATANDAŞLAR SEFERBER OLDU

İhbarın ardından bölgeye çok sayıda İtfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü ve AFAD ekibi sevk edildi. Yerleşim yerlerini tehdit etmeye başlayan yangına, ekiplerin yanı sıra çevredeki vatandaşlar da kendi imkanlarıyla destek veriyor.

MÜDAHALE ARALIKSIZ ŞEKİLDE DEVAM EDİYOR

Yerleşim bölgelerine kadar yaklaşan alevleri kontrol altına almak ve evlere sıçramasını önlemek amacıyla ekiplerin sahadaki yoğun mücadelesi aralıksız sürdürülüyor.