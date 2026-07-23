Lice'de Orman Yangını Büyüyor - Son Dakika
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Lice'de Orman Yangını Büyüyor

Lice\'de Orman Yangını Büyüyor
23.07.2026 22:17
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Diyarbakır Lice'de çıkan orman yangını, rüzgarın etkisiyle yerleşim alanlarına doğru ilerliyor.

Diyarbakır’ın Lice ilçesinde akşam saatlerinde çıkan orman yangını, rüzgarın etkisiyle büyüyerek kontrolden çıktı. Alevlerin yerleşim bölgelerine doğru ilerlemesi üzerine bölgede alarm verildi.

ALEVLER RÜZGARIN ETKİSİYLE BÜYÜDÜ 

Diyarbakır’ın Lice ilçesindeki ormanlık alanda, akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı. Çıkış nedeni henüz tespit edilemeyen yangın, rüzgarın da şiddetini artırmasıyla kısa sürede geniş bir alana yayıldı.

EKİPLER VE VATANDAŞLAR SEFERBER OLDU 

İhbarın ardından bölgeye çok sayıda İtfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü ve AFAD ekibi sevk edildi. Yerleşim yerlerini tehdit etmeye başlayan yangına, ekiplerin yanı sıra çevredeki vatandaşlar da kendi imkanlarıyla destek veriyor.

MÜDAHALE ARALIKSIZ ŞEKİLDE DEVAM EDİYOR 

Yerleşim bölgelerine kadar yaklaşan alevleri kontrol altına almak ve evlere sıçramasını önlemek amacıyla ekiplerin sahadaki yoğun mücadelesi aralıksız sürdürülüyor.

Kaynak: İHA

Orman Yangını, Diyarbakır, Doğal Afet, Acil Durum, 3. Sayfa, İtfaiye, Çevre, AFAD, Lice, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Lice'de Orman Yangını Büyüyor - Son Dakika

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