Futbol holiganlarının boyadığı minik kirpi yaşam mücadelesini kaybetti

İngiltere’nin Leeds şehrinde vicdanları yaralayan bir hayvan istismarı olayı yaşandı. Futbol taraftarları tarafından Leeds United kulübünün renkleri olan mavi ve sarı yağlı boyayla kaplanan "Honey" isimli dişi kirpi, kurtarma ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

İngiltere'nin batısında yer alan Leeds kentinde, holiganların hedefi olan talihsiz bir kirpi, uğradığı işkence yüzünden trajik bir şekilde can verdi. 13 Temmuz tarihinde bir bahçede bulunan ve "Honey" adı verilen dişi kirpi, kalın, yağ bazlı mavi ve sarı boyayla kaplanmış halde bulundu.

DİKENLERİ BİRBİRİNE YAPIŞTI, NEFES ALMAKTA ZORLANDI

Bölgedeki kurtarma ekipleri tarafından koruma altına alınan Honey'nin, üzerindeki yoğun boya nedeniyle büyük bir acı çektiği belirlendi. Dikenlerinin yağlı boyayla birbirine yapışması sonucu savunma mekanizmasını kullanamayan ve top haline gelemeyen talihsiz hayvanın, aynı zamanda boya kokusu ve kimyasal dumanlar nedeniyle nefes almakta da ciddi güçlük çektiği tespit edildi.

Prickly Pigs Kirpi Kurtarma Merkezi'ndeki gönüllüler, Honey'i hayatta tutabilmek için zamanla yarıştı. Minik hayvanın her bir dikenindeki boya özenle temizlendi ve acısını hafifletmek amacıyla ağrı kesici tedavisi uygulandı. Ancak çektiği yoğun stres ve kimyasal hasar nedeniyle durumu ağırlaşan Honey, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

"İNSANLARIN BİR CANLIYA BUNLARI YAPABİLMESİNİ ANLAYAMIYORUM"

Honey’nin ölümünün ardından açıklama yapan 51 yaşındaki barınak işletmecisi Diane Cook, yaşanan vahşete tepki gösterdi. Derin bir üzüntü içinde olduğunu belirten Cook, "Yıkıldığımı söylemek yetersiz kalır. Bazı insanların herhangi bir canlıya böylesine bir acıyı nasıl çektirebildiğini anlayamıyorum, aklım almıyor" ifadelerini kullandı.

Sorumluların cezasız kalmaması için güvenlik güçleriyle irtibat halinde olduklarını vurgulayan Cook, adli sürecin sağlıklı ilerleyebilmesi adına olaya ilişkin bazı ayrıntıların şimdilik gizli tutulduğunu aktardı.

POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI

Yaşanan vicdansızlığın ardından Batı Yorkshire Polisi Yaban Hayatı ve Kırsal Suçlar Ekibi harekete geçti. Ekipler, talihsiz kirpiye yapılan bu işkenceyi gerçekleştiren futbol holiganlarını tespit etmek ve yakalamak için geniş çaplı bir soruşturma başlattı.