Gercüş'te Mercimek Hasadı Bereketli Geçti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gercüş'te Mercimek Hasadı Bereketli Geçti

12.06.2026 12:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gercüş'te kış ve bahar yağışları sayesinde mercimek verimi arttı, çiftçiler memnun.

BATMAN'ın Gercüş ilçesinde kış ve ilkbahar aylarında etkili olan yağışlar sayesinde mercimekte verim arttı. Geçen yıl kuraklık nedeniyle zor bir sezon geçiren çiftçiler, bu yıl hasattan memnun olduklarını belirtti.

Gercüş ilçe merkezi ve köylerinde stratejik tarım ürünleri arasında yer alan mercimekte hasat çalışmaları sürüyor. Geçen yıl kuraklığın etkisiyle verim kaybı yaşayan üreticiler, bu yıl kış aylarında etkili olan kar yağışı ve ilkbaharda görülen düzenli yağışlarla birlikte yüksek verim elde etti. Dronla kaydedilen görüntülerde, çiftçilerin traktörlerle tarlalarda yürüttüğü hasat çalışmaları yer aldı. Biçilen mercimeklerin tarlalarda sıralandığı görülürken, ilçe genelindeki tarımsal faaliyetler de görüntülendi.

'BU SENE ÇİFTÇİLERİMİZİN YÜZÜ GÜLDÜ'

Üreticilerden Siraç Çetin, geçen yıl kuraklık nedeniyle ciddi kayıplar yaşadıklarını belirterek, "Geçen sene kuraklıktan dolayı neredeyse hiçbir şey yoktu, emeğimiz boşa gitmişti. Ama bu sene maşallah, kışın kar yağışının iyi olması, ardından bahar aylarında da yağışların tam vaktinde ve güzel düşmesiyle birlikte mercimek çok iyi geldi. Bu sene maşallah çiftçilerimizin yüzü güldü, bereketli bir sezon geçiriyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Çiftçilik, Ekonomi, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gercüş'te Mercimek Hasadı Bereketli Geçti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yarım asırlık köklü Türk kulübü isim değişikliğiyle geri döndü Yarım asırlık köklü Türk kulübü isim değişikliğiyle geri döndü
Esrarengiz olay Gelinlik giymeye hazırlanan icra müdür yardımcısı evinde ölü bulundu Esrarengiz olay! Gelinlik giymeye hazırlanan icra müdür yardımcısı evinde ölü bulundu
İngiltere Savunma Bakanı istifa etti İngiltere Savunma Bakanı istifa etti
Uzman erbaş ve erlerin beklediği kanun teklifi Meclis Komisyonu’nda kabul edildi Uzman erbaş ve erlerin beklediği kanun teklifi Meclis Komisyonu'nda kabul edildi
ABD, Gazze Sınırında Dev Üs İnşasına Başladı ABD, Gazze Sınırında Dev Üs İnşasına Başladı
Aynur Kanbur Davasında Olay Yeri Keşfi Yapıldı Aynur Kanbur Davasında Olay Yeri Keşfi Yapıldı

13:22
Dünya Kupası öncesi beklenen haber geldi
Dünya Kupası öncesi beklenen haber geldi
11:58
Merkez Bankası’ndan kritik ipucu geldi İşte memur ve emeklinin yeni maaşı
Merkez Bankası'ndan kritik ipucu geldi! İşte memur ve emeklinin yeni maaşı
11:27
Muharrem İnce’den Özel’i küplere bindirecek öneri: Süreç farklı işlemez miydi
Muharrem İnce'den Özel'i küplere bindirecek öneri: Süreç farklı işlemez miydi?
11:22
Muhsin Yazıcıoğlu dosyası yeniden açılıyor
Muhsin Yazıcıoğlu dosyası yeniden açılıyor
10:53
İneğin sahibi bağırarak yardım istedi, eline bıçağı alan olay yerine koştu
İneğin sahibi bağırarak yardım istedi, eline bıçağı alan olay yerine koştu
10:40
Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın’ın CHP Grup Başkanvekillikleri düştü
Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'ın CHP Grup Başkanvekillikleri düştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2026 13:41:50. #7.13#
SON DAKİKA: Gercüş'te Mercimek Hasadı Bereketli Geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.