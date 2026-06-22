Gercüş'te Terör Kurbanları Anıldı - Son Dakika
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Gercüş'te Terör Kurbanları Anıldı

22.06.2026 17:50
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Seki köyünde 34 yıl önce PKK tarafından katledilen 10 kişi için anma programı düzenlendi.

Batman'ın Gercüş ilçesinin Seki köyünde 34 yıl önce PKK'lı teröristlerce katledilen 8'i çocuk 10 kişi için anma programı düzenlendi.

Köydeki taziyeevinde düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim okundu, daha sonra hayatını kaybedenlerin kabirleri başında dua edildi.

Programa, Kaymakam Mehmet Zahid Uzun, İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Üsteğmen Mehmet Sedat Güneş, bazı siyasi partilerin temsilcileri, güvenlik korucuları ile vatandaşlar katıldı.

Saldırıda annesini, eşini ve 6 çocuğunu kaybeden Ahmet Gök, AA muhabirine, acılarının büyük olduğunu söyledi.

Yitirdikleri yakınları için her yıl anma programı düzenlediklerini ifade eden Gök, "Ölenler arasında 40 günlük ikiz bebekler de vardı. Rahmetli annem 75, eşim 40 yaşındaydı." dedi.

Gök, "Terörsüz Türkiye" sürecini desteklediklerini belirterek, "Daha fazla acı, ölüm olmasın. Herkes rahatça, özgürce yaşasın. Sürecin hayırla tamamlanmasını bekliyoruz. İnşallah olur. Allah devletimize, milletimize, bayrağımıza, güvenlik güçlerimize zeval vermesin." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Politika, Güncel, Terör, PKK, Son Dakika

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