Gerede'de Canlı Hayvan Pazarında Sahte Para Uyarısı - Son Dakika
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Gerede'de Canlı Hayvan Pazarında Sahte Para Uyarısı

Gerede\'de Canlı Hayvan Pazarında Sahte Para Uyarısı

Bolu'nun Gerede ilçesinde emniyet ekipleri, canlı hayvan pazarında sahte para kullanılarak gerçekleştirilebilecek dolandırıcılık olaylarına karşı satıcı ve müşterileri bilgilendirdi. Kurban Bayramı öncesi yapılan uyarılarda, vatandaşlar sahte parayla alışveriş durumunda güvenlik güçlerine ihbarda bulunmaları gerektiği hatırlatıldı.

03.06.2024 09:49
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Bolu'nun Gerede ilçesinde emniyet ekipleri, satıcı ve müşterileri, canlı hayvan pazarında sahte para kullanılarak gerçekleştirilebilecek dolandırıcılık olaylarına karşı bilgilendirdi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesi canlı hayvan pazarında hem kurbanlık satışı yapanlara hem de alıcılara muhtemel dolandırıcılık ve sahte para kullanımına ilişkin uyarılarda bulundu.

Vatandaşların paraları kontrol etmeden almamaları gerektiğine dikkati çeken ekipler, sahte parayla alışveriş durumunda güvenlik güçlerine ihbarda bulunulması gerektiğini hatırlattı.

Kaynak: AA

Kurban Bayramı, Alışveriş, Gerede, Bolu, Dolandırıcılık, Güvenlik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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