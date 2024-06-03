Gerede\'de Canlı Hayvan Pazarında Sahte Para Uyarısı

Güncel

Bolu'nun Gerede ilçesinde emniyet ekipleri, satıcı ve müşterileri, canlı hayvan pazarında sahte para kullanılarak gerçekleştirilebilecek dolandırıcılık olaylarına karşı bilgilendirdi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesi canlı hayvan pazarında hem kurbanlık satışı yapanlara hem de alıcılara muhtemel dolandırıcılık ve sahte para kullanımına ilişkin uyarılarda bulundu.

Vatandaşların paraları kontrol etmeden almamaları gerektiğine dikkati çeken ekipler, sahte parayla alışveriş durumunda güvenlik güçlerine ihbarda bulunulması gerektiğini hatırlattı.