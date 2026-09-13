Gerede'de geri dönüşüm deposundaki yangında mahsur kalan kedi yavrusu kurtarıldı

Bolu'nun Gerede ilçesinde geri dönüşüm deposundaki yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, mahsur kalan kedi yavrusunu kurtardı.

Gerede Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, alevlere müdahale sırasında fark ettikleri kediyi mahsur kaldığı yerden güvenli alana çıkardı.

Yangından etkilenen yavruya ilk müdahaleyi yapan itfaiye erleri, üzeri kurum ve yangının oluşturduğu kalıntılarla kaplanan kediyi yıkadı.

Yavruyu temizledikten sonra su içmesini de sağlayan ekipler, tedavi ve bakımı için hayvanı Veteriner İşleri Müdürlüğü yetkililerine teslim etti.

İtfaiye ekiplerinin alevlerle mücadele verirken yangından etkilenen kedi yavrusuna yardım ettiği anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.