Gerede'de geri dönüşüm deposundaki yangında mahsur kalan kedi yavrusu kurtarıldı - Son Dakika
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Gerede'de geri dönüşüm deposundaki yangında mahsur kalan kedi yavrusu kurtarıldı

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Bolu'nun Gerede ilçesindeki geri dönüşüm deposunda çıkan yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, alevler arasında mahsur kalan kedi yavrusunu kurtardı. İtfaiye erleri yangından etkilenen ve üzeri kurumla kaplanan yavruyu yıkayıp su içirdikten sonra tedavi ve bakımı için Veteriner İşleri Müdürlüğü yetkililerine teslim etti.

Bolu'nun Gerede ilçesinde geri dönüşüm deposundaki yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, mahsur kalan kedi yavrusunu kurtardı.

Gerede Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, alevlere müdahale sırasında fark ettikleri kediyi mahsur kaldığı yerden güvenli alana çıkardı.

Yangından etkilenen yavruya ilk müdahaleyi yapan itfaiye erleri, üzeri kurum ve yangının oluşturduğu kalıntılarla kaplanan kediyi yıkadı.

Yavruyu temizledikten sonra su içmesini de sağlayan ekipler, tedavi ve bakımı için hayvanı Veteriner İşleri Müdürlüğü yetkililerine teslim etti.

İtfaiye ekiplerinin alevlerle mücadele verirken yangından etkilenen kedi yavrusuna yardım ettiği anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gerede'de geri dönüşüm deposundaki yangında mahsur kalan kedi yavrusu kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gerede'de geri dönüşüm deposundaki yangında mahsur kalan kedi yavrusu kurtarıldı - Son Dakika
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