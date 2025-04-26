Bolu'nun Gerede ilçesinde uzun süredir kullanılmayan ve güvenlik riski oluşturan 5 katlı otel binasının yıkımına başlandı.
Atatürk Bulvarı Üstyol mevkisinde yıllardır atıl durumda bulunan, mülkiyeti belediyeye ait otel binasının yıkılmasına karar verildi.
İş makineleriyle yapılan yıkım çalışmaları nedeniyle cadde, geçici süreliğine trafiğe kapatıldı.
Yıkım çalışmaları devam ediyor.
Son Dakika › Güncel › Gerede'de Güvenlik Riski Oluşturan Otel Yıkılıyor - Son Dakika
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