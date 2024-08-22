Gerede'deki yangına günün ilk ışıklarıyla havadan müdahale başladı - Son Dakika
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Gerede'deki yangına günün ilk ışıklarıyla havadan müdahale başladı

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Ankara-Bolu sınırında başlayan yangının 2'nci gününde Gerede'deki orman yangınına günün ilk ışıklarıyla havadan müdahale başladı. Yangın, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde başlayarak Bolu'nun Gerede ilçesine sıçradı. Ekiplerin hem havadan hem de karadan alevlerle mücadelesi sürüyor.

22.08.2024 10:36
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Gerede'deki yangına günün ilk ışıklarıyla havadan müdahale başladı

Ankara- Bolu sınırında başlayan yangının 2'nci gününde

BOLU - Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde başlayarak Bolu'nun Gerede ilçesine sıçrayan orman yangınına günün ilk ışıklarıyla havadan müdahale başladı.

Yangın, dün saat 12.30 sıralarında Ankara'nın Kızılcahamam ilçesine bağlı Şahinler Mahallesi'nde başladı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler kısa sürede geniş alana yayıldı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve arazöz ekibi sevk edildi. Bölgede etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle alevler Bolu'nun Gerede ilçesine bağlı Demirler Köyü'ne ve Berçin Çatak Yaylası'na sıçradı. Yerleşim alanını tehdit eden alevleri söndürmek için bölgeye 4 helikopter, 23 arazöz, 158 araç ve iş makinesi sevk edildi. Ayrıca Demirciler Köyü'nden 123 kişi tedbir amacıyla köyden tahliye edildi. Akşam saatlerine kadar helikopterlerle alevlere havadan müdahale edildi. Gece saatlerinde havadan müdahaleye ara verilen yangında karadan müdahale sabah saatlerine kadar sürdü. Yerleşim alanlarını tehdit eden alevlerin bir kısmı evlere sirayet etmeden söndürüldü. Günün ilk ışıklarıyla birlikte havadan müdahale yeniden başladı. Bölgede ekiplerin hem havadan hem de karadan alevlerle mücadelesi sürüyor.

Gerede\'deki yangına günün ilk ışıklarıyla havadan müdahale başladı
Kaynak: İHA

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