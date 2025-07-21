Gergiev'in İtalya'daki Konseri İptal Edildi

Dünyaca ünlü Rus orkestra şefi Valeri Gergiev'in ay sonunda İtalya'da yönetmesi planlanan ve bazı tartışmalara yol açan konserinin iptal edildiği bildirildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakınlığıyla bilinen ve bu nedenle tartışılan ünlü şef Gergiev'in, 27 Temmuz'da Napoli kenti yakınlarındaki Caserta Kraliyet Sarayı'nda bir kültür festivali kapsamında yönetmesi planlanan konser, ülkede gündemdeki yerini koruyor.

İtalyan basınındaki haberlere göre, söz konusu festivale ev sahipliği yapan Caserta Kraliyet Sarayı'nın yönetimi, Gergiev hakkındaki tartışmaların ardından Rus şefin yöneteceği konseri iptal ettiğini duyurdu.

Söz konusu iptal kararı, İtalya'daki Ukrayna destekçileri tarafından memnuniyetle karşılandı.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, Rusya'nın Roma Büyükelçiliği ise Telegram kanalından yaptığı açıklamada, Gergiev'in konserinin iptalinin "Rusya'ya zarar vereceğini düşünenlerin derinden yanıldığını, asıl zararın kendi otoritesini zedeleyen İtalya'ya olduğunu" savundu.

Basında çıkan diğer haber ve yorumlarda da Gergiev'in, Caserta Kraliyet Sarayı'nda 27 Temmuz'daki konseri yönetmesinin, "kendisine uygulanan Avrupa sahnelerine giriş yasağını fiilen sona erdirecek bir adım olduğu" ancak bundan geri dönüldüğü ifade edildi.

Gergiev tartışmalara yol açtı

Gergiev'in İtalya'da konser yöneteceğinin belli olması, Rusya'da 2024 yılında cezaevinde hayatını kaybeden Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın eşi Yuliya Navalnaya başta olmak üzere İtalya'daki Ukrayna destekçilerinin tepkisini çekmiş, İtalya Hükümeti de bu konsere mesafeli yaklaşmıştı.

İtalya Kültür Bakanı Alessandro Giuli geçen hafta yaptığı açıklamada, Gergiev'in yöneteceği konserin "propaganda riski" taşıyabileceğine işaret ederek, "Sanat özgürdür ve sansürlenemez. Ancak yetenekle yapılsa bile propaganda bambaşka bir konudur. Bu nedenle, Putin'in dostu ve danışmanı Valeri Gergiev'in Campania Bölgesi tarafından istenen ve finanse edilen, Caserta Sarayı'nda gerçekleşecek konseri yanlış bir mesaj verme riski taşıyor." değerlendirmesinde bulunmuştu.

72 yaşındaki Gergiev'in bu konseri yönetmemesine yönelik imza kampanyası başlatılmış bütün bunlara karşın kendisini davet eden Campania Bölgesel Yönetim Başkanı Vincenzo de Luca ise konserin iptal edilmesi çağrılarına olumsuz yanıt vermişti.

Gergiev'in, Rusya'nın Ukrayna saldırısının başladığı 24 Şubat 2022'den birkaç hafta sonra Milano'daki ünlü La Scala Tiyatrosu'nda yöneteceği konser, "Rusya'nın bu saldırısını kınamadığı" gerekçesiyle o dönem tiyatro yönetimince iptal edilmişti.