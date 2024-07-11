Geri Dönüşüm İşçileri İş Sağlığı Güvenliği Çalıştayı düzenlendi - Son Dakika
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Geri Dönüşüm İşçileri İş Sağlığı Güvenliği Çalıştayı düzenlendi

Kartal Belediyesi, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından düzenlenen 'Geri Dönüşüm İşçileri İş Sağlığı Güvenliği Çalıştayı'na katıldı. Çalıştayda, ambalaj atıklarının toplanmasında ve geri dönüştürülmesinde kooperatifleşmenin önemi vurgulandı.

11.07.2024 09:32  Güncelleme: 09:46
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(İSTANBUL)- Kartal Belediyesi, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından düzenlenen 'Geri Dönüşüm İşçileri İş Sağlığı Güvenliği Çalıştayı'na katıldı. Eskişehir Tepebaşı Belediyesi'nin ev sahipliği yaptığı çalıştayda, ambalaj atıklarının toplanmasında ve geri dönüştürülmesinde kooperatifleşmenin önemine vurgu yapıldı.

Çalıştaya, Kartal Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, ILO temsilcileri, pek çok kurum ve kuruluş temsilcileri çeşitli illerden gelen belediyelerin temsilcileri, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü yetkilileri, Tepebaşı Geri Dönüştürülebilir Atık Toplayıcıları Sosyal İşletme Kooperatifi (GESİKOOP) yönetimi ve kooperatif üyeleri katıldı.

Kooperatifleşmenin önemine vurgu yapıldı

ILO'nun kuruluşunun, görevlerinin ve bakış açısının anlatıldığı çalıştayda atıkların toplanması, ayrıştırılması ve işlenmesi konusunda kooperatiflerin önemine vurgu yapıldı. Kurumsal bir çatı altında toplanan kooperatifleşmenin geri dönüşümde önemli bir adım olduğu belirtildi. GESİKOOP da atık toplama alanında iş sağlığı ve güvenliği konularına ilişkin bir sunum yaptı. Açılış konuşmaları ve sunumların ardından, 3 grup oluşturularak atık toplama sektörünün genel değerlendirilmesi, sektörde iş sağlığı ve güvenliği konuları ve kurumlar arası iş birliği ve eğitimi konuları hakkında atölye çalışmaları yapıldı.

Çalıştaya katılan Kartal Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ekibi de "Kartal ilçesinde sıfır atık, iklim değişikliğine uyum ve insana yakışır iş hedefimiz doğrultusunda, ambalaj atıklarının toplanması ve geri dönüştürülmesinde kooperatif modelini çalışıyoruz. Bu süreçte bize destek veren Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Türkiye'ye ve Kooperatif Destekleme Merkezi'ne teşekkür ediyoruz" açıklaması yaptı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Geri Dönüşüm İşçileri İş Sağlığı Güvenliği Çalıştayı düzenlendi - Son Dakika

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