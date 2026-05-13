Geri Dönüşümle Moda Şenliği

ÜMRANİYE Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, geri dönüşümün gücünü gözler önüne seren özel bir etkinliğe imza attı. Öğrencilerin biriktirdiği atık malzemelerle tasarladıkları kıyafetleri sergiledi.

Plastik şişeler, eski gazeteler, kumaş parçaları ve çeşitli atık malzemelerden hazırlanan kıyafetler, öğrencilerin hayal gücüyle dikkat çekici çalışmalara dönüştü. Etkinlikte çocuklar hem çevre bilincini ortaya koydu hem de geri dönüşümün önemine dikkat çekti.

'Geri Dönüşümle Büyüyen Nesiller' temasıyla gerçekleştirilen programda, sürdürülebilir yaşam ve sıfır atık bilincinin yaygınlaştırılması hedeflendi. Arif Nihat Asya İlkokulu öğrencilerinin hazırladığı çalışmalar büyük beğeni topladı.

Ümraniye Belediyesi, düzenlediği etkinliklerle çevre dostu yaşam kültürünü yaygınlaştırmaya ve çocuklarda geri dönüşüm bilinci oluşturmaya devam edeceğini bildirdi.