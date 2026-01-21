Germencik Belediye Başkanı Zencirci'den İstanbul'da Önemli Görüşme

(AYDIN)- Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, Ortaklar Mahallesi'ne doğal gaz kazandırılması amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında İstanbul'da doğal gaz dağıtım şirketi genel müdürü Kasım Kahraman'ı ziyaret etti.

Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, İstanbul'da Enerya Genel Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Başkan Zencirci, Enerya Genel Müdürü Kasım Kahraman ile bir araya gelerek, Ortaklar'a doğal gaz getirmek için süren görüşmelerde önemli bir yol katettiklerini belirtti. Ziyarette, sürecin hızlandırılmasına yönelik teknik ve idari başlıklar ele alındı.

"Ortaklar'ımızın hak ettiği hizmeti alması için çalışıyoruz"

Başkan Zencirci, "Daha önce de ifade ettiğim gibi Ortaklar'a doğal gaz gelecekse mesafeler önemli değil, her yere giderim. Ortaklar'ımızın hak ettiği hizmeti alması için çalışıyoruz. Genel Müdürümüz Sayın Kasım Kahraman'a misafirperverliği ve nezaketi için teşekkürlerimizi sunarız" dedi.

Başkan Zencirci ayrıca, doğal gazın yanı sıra Ortaklar Mahallesi için planlanan diğer projelerin de en kısa sürede kamuoyuyla paylaşılacağını belirterek, mahalleye yönelik yatırımların kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.