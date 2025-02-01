Germencik'te Zincirleme Kaza: 4 Yaralı

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Aydın'ın Germencik ilçesinde 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Aydın- İzmir kara yolu Ömerbeyli Mahallesi mevkisinde S.S. (21) idaresindeki 10 TN 106 plakalı otomobil, T.C. (42) yönetimindeki 35 PLE 64 plakalı otomobil ile M.D'nin (26) kullandığı 09 AAD 981 plakalı otomobilin karıştığı kaza meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobil sürücüleri S.S. ve T.C. ile F.C. (43) ve B.C. (26) yaralandı.

Ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.