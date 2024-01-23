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Gerze Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle yeni dönem kurslar başlatıldı - Son Dakika
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Gerze Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle yeni dönem kurslar başlatıldı

Gerze Belediyesi ile Gerze İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında yapılan iş birliği protokolüyle Halk Eğitim Merkezi'nde çini işlemeciliği, model gemi yapımı, müzik, bendir eğitimi, futbol ve voleybol gibi bölümlerde eğitim verileceği duyuruldu. Gerze Belediye Başkanı Cevat Şensoy, protokol kapsamında başlayan yeni dönem kursları destekleyen İlçe Milli Eğitim Müdürü Yılmaz Ceylan ve Halk Eğitimi Merkezi'ne teşekkür etti.

Gerze Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle yeni dönem kurslar başlatıldı
23.01.2024 - 17:25,
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Gerze Belediyesi ile ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında yeni dönem kursların başlatılması için iş birliği protokolü imzalandı.

Gerze Belediyesinden edinilen bilgiye göre, Halk Eğitim Merkezi'nde açılan kurslarda çini işlemeciliği, model gemi yapımı, müzik, bendir eğitimi, futbol ve voleybol gibi bölümlerde eğitim verileceği öğrenildi.

Gerze Belediye Başkanı Cevat Şensoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gerze İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile yaptıkları protokol kapsamında yeni dönem kurslarının başladığını ifade ederek, "Gerze kültürel ve sanatsal faaliyetleriyle öncü bir ilçe konumunda. İlçemizde bu faaliyetlerin sürdürülmesi hususunda bizlerden desteğini esirgemeyen Gerze İlçe Milli Eğitim Müdürü Yılmaz Ceylan ve Gerze Halk Eğitimi Merkezi'ne teşekkürlerimi iletiyorum." İfadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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