Gerze\'de 2024-2025 Eğitim Töreni

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Sinop'un Gerze ilçesinde 2024-2025 eğitim öğretim yılının ilk ders zili çaldı.

Gerze Şehit Nurullah Saraç Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirilen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kaymakam Mehmet Deniz Arabacı, burada yaptığı konuşmada, yeni eğitim öğretim yılının hayırlara vesile olmasını diledi.

Öğretmen ve öğrencilere başarılar dileyen Arabacı, ilçede 23 okulda ve 3 bin 784 öğrencinin ders başı yaptığını kaydetti.

Arabacı konuşmasının ardından beraberindekilerle sınıfları gezerek, öğrencilerle bir süre sohbet edip hatıra fotoğrafı çektirdi.