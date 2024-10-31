Gerze\'de Okul Servisleri Denetlendi

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Sinop'un Gerze ilçesinde okul servisleri denetlendi.

Gerze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimde araç sürülerinin yeterlilik belgeleri kontrol edilerek, trafik kuralları hakkında bilgiler aktarıldı.

Belediyeden yapılan açıklamada da kazaların önlenmesi ve öğrencilerin güvenli bir şekilde yolculuk yapmalarını sağlamak amacıyla denetimlere aralıklarla devam edileceği kaydedildi.