Sinop'un Gerze ilçesinde okul servisleri denetlendi.
Gerze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimde araç sürülerinin yeterlilik belgeleri kontrol edilerek, trafik kuralları hakkında bilgiler aktarıldı.
Belediyeden yapılan açıklamada da kazaların önlenmesi ve öğrencilerin güvenli bir şekilde yolculuk yapmalarını sağlamak amacıyla denetimlere aralıklarla devam edileceği kaydedildi.
Son Dakika › Güncel › Gerze'de Okul Servisleri Denetlendi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?