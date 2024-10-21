Gerze'de şehit polis Şeyda Yılmaz anısına futbol turnuvası düzenledi

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Sinop'un Gerze ilçesinde, İstanbul Ümraniye'de uğradığı silahlı saldırıda şehit olan 27 yaşındaki polis memuru Şeyda Yılmaz'ın anısına futbol turnuvası düzenlendi.

Gerze Ülkü Ocaklarının, Gerze Şehir Stadyumu'nda düzenlediği turnuvaya 10 futbol takımı katıldı.

Şehitlerin anısına saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından turnuva başladı.

Gerze Ülkü Ocakları Başkanlığından yapılan açıklamada, turnuvaya katılan takımlara teşekkür edilerek, gençleri daha çok sportif faaliyetlerin içine çekmenin, kötü alışkanlıklardan uzaklaştırmanı, gençler arasında sevgi ve kardeşlik bağlarını güçlendirmenin amaçlandığı belirtildi.