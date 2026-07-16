Gerzeli Sporcular Judo Kupası'nda Başarı Elde Etti - Son Dakika
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Gerzeli Sporcular Judo Kupası'nda Başarı Elde Etti

Gerzeli Sporcular Judo Kupası\'nda Başarı Elde Etti
16.07.2026 09:39
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Kocaeli'deki Yıldızlar Avrupa Judo Kupası'nda Gerzeli sporcular 1 altın, 1 gümüş madalya kazandı.

Kocaeli'de düzenlenen Yıldızlar Avrupa Judo Kupası'nda mücadele eden Gerzeli sporcular, 1 altın ve 1 gümüş madalya kazandı.

Avrupa Judo Birliği ve Türkiye Judo Federasyonu faaliyet takviminde yer alan, 11-12 Temmuz'da yapılan Yıldızlar Avrupa Judo Kupası'na Gerzeli sporcular da katıldı.

Turnuvada milli takım formasıyla tatamiye çıkan sporculardan Aylin Melisa Abalı 63 kilo yıldız bayanlarda altın madalya, 40 kilo minik bayanlar kategorisinde Simay Kısa da gümüş madalyanın sahibi oldu.

Minik erkekler 66 kiloda Ardacan Gökgöz beşinci, 66 kilo yıldız erkeklerde İbrahim Yiğit Saraç ise yedinci oldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gerzeli Sporcular Judo Kupası'nda Başarı Elde Etti - Son Dakika

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