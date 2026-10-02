GESTAŞ, hava nedeniyle yarın Bozcaada ve Gökçeada'da bazı seferleri iptal etti - Son Dakika
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GESTAŞ, hava nedeniyle yarın Bozcaada ve Gökçeada'da bazı seferleri iptal etti

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Ege Denizi'nin kuzeyindeki olumsuz hava koşulları nedeniyle Bozcaada ve Gökçeada hatlarında yarın bazı feribot seferleri iptal edildi. GESTAŞ, iki hatta belirli saatlerde sefer düzenleneceğini, tarifedeki diğer tüm planlı seferlerin iptal edildiğini bildirdi.

Ege Denizi'nin kuzeyindeki olumsuz hava koşulları nedeniyle Bozcaada ve Gökçeada hatlarında yarınki bazı feribot seferleri iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada, yarın Kabatepe-Gökçeada hattında, Kabatepe'den saat 13.00 ve 17.00, Gökçeada'dan ise saat 11.00 ve 15.00 seferlerinin gerçekleştirileceği belirtildi.

Açıklamada, Geyikli-Bozcaada hattında da Geyikli'den 14.00, 16.00, 18.00, 20.00 ve 23.00 saatlerindeki, Bozcaada'dan 13.00, 15.00, 17.00, 19.00 ve 22.00 saatlerindeki seferlerin gerçekleştirileceği ifade edildi.

Açıklamada, tarifede bulunan planlı diğer tüm seferlerin olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edildiği bildirildi.

Kaynak: AA
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