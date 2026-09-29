GESTAŞ, Kabatepe-Gökçeada hattında yarın sadece 4 sefer yapacak - Son Dakika
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GESTAŞ, Kabatepe-Gökçeada hattında yarın sadece 4 sefer yapacak

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GESTAŞ, kuzey Ege'deki olumsuz hava nedeniyle Kabatepe-Gökçeada hattında yarın bazı feribot seferlerini iptal etti. Yarın Kabatepe'den 12.00 ve 16.00, Gökçeada'dan 10.00 ve 14.00 seferleri yapılacak; diğer planlı seferler iptal edildi.

Ege Denizi'nin kuzeyindeki olumsuz hava koşulları nedeniyle Kabatepe-Gökçeada hattında yarınki bazı feribot seferleri iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada, yarın Kabatepe-Gökçeada hattında, Kabatepe'den saat 12.00 ve 16.00, Gökçeada'dan saat 10.00 ve 14.00 seferlerinin gerçekleştirileceği belirtildi.

Açıklamada, tarifede bulunan planlı diğer tüm seferlerin olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edildiği kaydedildi.

Kaynak: AA
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