GESTAŞ, Kabatepe-Gökçeada hattında yarın sadece 4 sefer yapacak

GESTAŞ, Kabatepe-Gökçeada hattında yarın sadece 4 sefer yapacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
GESTAŞ, kuzey Ege'deki olumsuz hava nedeniyle Kabatepe-Gökçeada hattında yarın bazı feribot seferlerini iptal etti. Yarın Kabatepe'den 12.00 ve 16.00, Gökçeada'dan 10.00 ve 14.00 seferleri yapılacak; diğer planlı seferler iptal edildi.
Ege Denizi'nin kuzeyindeki olumsuz hava koşulları nedeniyle Kabatepe-Gökçeada hattında yarınki bazı feribot seferleri iptal edildi.
Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada, yarın Kabatepe-Gökçeada hattında, Kabatepe'den saat 12.00 ve 16.00, Gökçeada'dan saat 10.00 ve 14.00 seferlerinin gerçekleştirileceği belirtildi.
Açıklamada, tarifede bulunan planlı diğer tüm seferlerin olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edildiği kaydedildi.
Kaynak: AA
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