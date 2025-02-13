Geyik Boynuzu Satışı Yaparken Yakalandı

Eskişehir'de, ikinci el alışveriş sitesinde geyik boynuzu satış ilanı veren şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından sosyal medya üzerinden geyik boynuzu satıldığı bilgisine ulaşıldı.
Ekiplerce yapılan çalışmada, bir şüphelinin ikinci el alışveriş sitesinde geyik boynuzu satış ilanı verdiği belirlendi.
Bir geyik boynuzunu ele geçiren ekipler, şüpheli hakkında "4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanuna Muhalefet" suçundan işlem başlattı.
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