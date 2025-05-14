Geyik\'e Başarı Ödülü

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Kırıkkale Şube Başkanı Savaş Geyik, derneğin başkanlar toplantısında üstün gayretlerinden dolayı başarı ödülüne layık görüldü.

ASKON'dan yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da düzenlenen 13. Dönem 1. Başkanlar Toplantısı'nda çeşitli alanlarda ödüller sahiplerine verildi.

Törende, Kırıkkale Şube Başkanı Geyik'e, yaptığı katkılar ve üstün gayretlerinden dolayı başarı ödülü verildi.

Ödülünü İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın'dan alan Geyik, şunları kaydetti:

"ASKON Kırıkkale şubesinin genel merkezimize yakışır güçte bir yere sahip olduğunu ifade etmek isterim. Üyelerimizin ve şehrimizin kalkınmasına katkı sağlamak amacıyla yurt dışı ticaret potansiyelimizi harekete geçirecek adımlar attık. Bu kapsamda, Azerbaycan ve Afrika ziyaretlerinin yanı sıra Gabon, Senegal, Mali, Etiyopya, Burkina Faso ve Gine'den gelen iş adamlarını şehrimizde misafir ederek, işbirliği imkanlarını değerlendirdik. Kırıkkale iş dünyasını temsil etmekten gurur duyuyoruz. Şehrimiz için üretmeye, paylaşmaya ve yol almaya devam edeceğiz."