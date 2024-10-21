Geyve\'de Nehirde Erkek Cesedi Bulundu

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Sakarya'nın Geyve ilçesinde, nehirde erkek cesedi bulundu.

Kızılkaya Mahallesi'nde bir kişinin, Sakarya Nehri yüzeyinde hareketsiz bulunduğuna dair ihbar üzerine, olay yerine jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce sudan çıkarılan ve yaşamını yitirdiği belirlenen kişinin Recep Demir (68) olduğu tespit edildi.

Demir'in cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü'ndeki otopsi merkezine götürüldü.

Olayla ilgili çalışma başlatan jandarma ekipleri, Recep Demir ve oğlu Tevfik Can Demir'den (29) 16 Ekim'den bu yana haber alınamadığı bilgisine ulaştı.

Baba ve oğlu için ailesinin kayıp başvurusunda bulunmadığı ve borçlarının olduğu öğrenildi.

Öte yandan Tevfik Can Demir için nehir ve etrafında arama çalışması başlatıldı.