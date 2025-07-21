Geyve'de Orman Yangını Kontrol Altına Alınıyor

SAKARYA'nın Geyve ilçesinde dün başlayan orman yangınını kontrol altına almak için çalışmalar sürüyor. Yanan alanlar dron ile havadan görüntülendi.

Geyve ilçesinde dün başlayan orman yangınını kontrol altına almak için AFAD koordinesinde Sakarya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, itfaiye ve AFAD personeli geniş bir alana yayılan yangına kontrol altına almak için yoğun çaba harcıyor.

Orman Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; "Geyve'de orman dışı alanda başlayan yangına kahramanlarımızın müdahalesi devam ediyor. Yürütülen çalışmalar sonucu yangının enerjisi düşürülmüş olup, kontrol altına alınmasına yönelik mücadelemiz devam ediyor" denildi.

HABER-KAMERA: Nazım Özgün ERBULAN/KOZAN(Sakarya),