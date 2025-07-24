Geyve'deki Orman Yangını Yeniden Büyüdü

Sakarya'nın Geyve ilçesinde başlayıp Bilecik'e ulaşan, dün sabah büyük oranda kontrol altına alındıktan sonra rüzgarın etkisiyle yeniden büyüyen orman yangını söndürülmeye çalışılıyor.

Geyve'nin Hacılar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 20 Temmuz'da başlayan, bir gün sonra Bilecik'in Osmaneli ilçesi sınırını geçen yangının tamamen kontrol altına alınabilmesi için çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Ekipler, tedbiren boşaltılan Osmaneli ilçesine bağlı Selçik köyünde alevlerin sıçradığı birkaç evi söndürdükten sonra yangının diğer evlere ulaşmaması için yoğun çaba sarf etti.

Köyün etrafında yoğun önlem alan ekipler, bölgede söndürme çalışmalarını sürdürüyor.

Ekiplere yöre halkı da traktörlerinin arkasına bağladıkları su dolu tankerlerle destek veriyor.

Bu arada orman yangını nedeniyle geçici olarak çift taraflı trafiğe kapatılan Sakarya-Bilecik kara yolunun Mekece- Vezirhan arası bölümü yeniden ulaşıma açıldı.

Yangın nedeniyle Osmaneli ilçesinde yoğun duman tabakası oluştu. İlçede 4 gündür süren orman yangınının oluşturduğu tahribat dronla kaydedildi.

Geniş alanda etkili olan yangın nedeniyle Bilecik tarafındaki Kızılöz, Büyükyenice, Kazancı, Borcak, Medetli, Ciciler ve Selçik köyleri tahliye edilmişti.