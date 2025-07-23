SAKARYA'nın Geyve ilçesinde çıkıp Bilecik'in Osmaneli ilçesine sıçrayan orman yangınına müdahale sırasında ateş hortumu oluştu. O anlar kameraya yansıdı.
Osmaneli ilçesi Kızılöz köyü mevkisinde ekipler orman yangınına müdahale ederken, bu sırada alevlerin hakim olduğu bir tepe ateş hortumu oluştu. Alevler gökyüzüne doğru hortum şeklinde yükselirken, o anlar görüntülendi.Osmaneli'nde ekiplerin söndürme çalışmaları sürüyor.
Haber: Levent TÜYSÜZ/OSMANELİ(Bilecik),
Son Dakika › Güncel › Geyve'deki Orman Yangınına Ateş Hortumu Eşlik Etti - Son Dakika
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